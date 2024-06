Aïd Al Adha: Agadir déploie son dispositif de propreté

Par LeSiteinfo avec MAP

Depuis le premier jour de l’Aïd, les acteurs du secteur de la propreté de la ville d’Agadir se sont mis à l’œuvre pour collecter et éliminer le plus rapidement possible les déchets résultant de l’abattage des moutons.

Une mobilisation exceptionnelle est en effet visible au niveau des différents quartiers de la perle du Souss durant cette fête bénie, le but étant d’assurer la propreté de la ville et d’en entretenir l’éclat.

Dans ce cadre, la commune d’Agadir a mis au point un plan global pour célébrer la fête du Sacrifice comme il se doit, comprenant une série de mesures visant à préserver la propreté des différents quartiers et espaces publics de la ville durant la période de l’Aïd al-Adha.

Il a été ainsi procédé à la distribution de pas moins de 150.000 sacs plastiques au profit des citoyens pour faciliter la collecte des déchets résultant de l’abattage des moutons, notamment les toisons.

La commune a également mobilisé 52 camions de collecte des déchets, outre 4 bulldozers et 4 camions-citernes pour le lavage des conteneurs de grande taille dont 52 conteneurs en fer placés dans des points noirs de certains quartiers.

S’agissant de la stérilisation et d’hygiène, il a été procédé à la mobilisation de trois équipes relevant du bureau communal d’hygiène.

La décharge communale de Tamelast fonctionnera 24h sur 24, pour traiter les déchets qui devront atteindre 1.200 tonnes, soit près trois fois de la moyenne quotidienne.

S.L.