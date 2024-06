Real Madrid : la 15e Ligue des champions fêtée à la place Cibeles (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur Carlo Ancelotti et les joueurs du Real Madrid ont effectué dimanche leur parade dans les rues de Madrid devant des dizaines de milliers de supporters venus fêter la 15e Ligue des champions remportée samedi par le club contre Dortmund, la 6e en dix ans.

Nacho et consorts sont arrivés à la place Cibeles vers 21H00 à bord d’un bus à impériale arboré des mots « Campeones 15 » et « Gracias Madridistas », après avoir présenté la Coupe à la cathédrale de la Almudena, le siège de la Communauté de Madrid et la mairie.

Sur la place, la musique a accompagné l’ambiance festive où des milliers de supporters ont entouré la fontaine pour fêter le titre avec les joueurs madridistas et démontré leur amour pour ce groupe.

Le président merengue Florentino Pérez avait pris la parole un peu plus tôt pour saluer « une saison impressionnante », au cours de laquelle son équipe « a tout donné » et montré qu’elle avait « encore faim de trophées ».

« C’est pourquoi je vous ai déjà dit que ce club travaille actuellement à la réalisation d’un nouveau rêve: à savoir la seizième Coupe d’Europe des clubs », a-t-il ajouté.

« Il y a trois semaines je vous avais promis une chose: que l’on reviendrait ici pour célébrer. Et nous voici avec la quinzième! », a lancé à la foule l’emblématique milieu allemand Toni Kroos, pour qui la finale de Wembley était le dernier match en club.

La célébration du quinzième titre le plus prestigieux d’Europe restera dans l’histoire comme l’une des fêtes les plus populaires de la capitale espagnole. Des milliers de personnes ont envahi les rues menant à la fontaine Cibeles où le Real Madrid célèbre historiquement ses titres.

Les chemises blanches s’étendaient jusqu’à la Puerta de Alcalá et remontaient el Paseo de la Castellana pour escorter le bus à toit ouvert qui emmenait les champions d’Europe au Santiago Bernabéu pour mettre la touche finale à un dimanche de célébrations.

Avec une heure de retard, l’expédition du Real Madrid est arrivée au Santiago Bernabéu vers 23:30 où plus de 70.000 de supporters ont répondu présents pour clôturer cette journée de célébration de son 15e titre.

Un à un, les amis de l’international marocain Brahim Diaz ont défilé sur la passerelle jusqu’à la scène principale. Toni Kroos, pour son dernier jour en tant que joueur du Real Madrid au Santiago Bernabéu, Luka Modric, qui a confirmé son renouvellement pour une nouvelle saison avec le Real Madrid, et Nacho Fernández, qui a laissé planer le doute sur sa reconduction, ont été ovationnés par les supporters merengues.

Ainsi, le Real Madrid termine sa saison avec seulement deux défaites, tout en remportant trois titres: le championnat d’Espagne, la Supercoupe et une quinzième Ligue des champions.