Pourquoi les prix des œufs ont baissé

Les prix des œufs ont enregistré une baisse dans les différents marchés du Royaume, ce qui a fait réagir la Toile.

En effet, plusieurs internautes ont exprimé leur soulagement, surtout que le prix de ce produit prisé par les Marocains avait récemment atteint des sommets.

A Casablanca, le prix de l’unité coûte aujourd’hui entre un et 1,20 dirham. Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que cette baisse est due à la vague de chaleur et à l’offre qui dépasse actuellement demande. Il a précisé que les prix des œufs «beldi» ont également reculé et oscillent entre 1,80 et deux dirhams l’unité.

H.M.