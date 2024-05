Hausse du prix du gaz: ce qu’en pense Ryad Mezzour (VIDEO)

Ryad Mezzour, qui a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses de la rédaction du journal Les Inspirations ÉCO, dans le cadre de l’Invité des ÉCO, est résolu à atteindre l’objectif fixé par le gouvernement en termes d’emplois (400.000 postes d’ici 2026). Tout est fait pour y arriver. Force est de constater qu’au terme du mi-mandat de l’Exécutif, l’emploi dans l’industrie a été dynamisé en grande partie grâce aux différents plans d’accélération industrielle. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est attardé sur les chantiers en cours et les chantiers à venir relatifs notamment aux métiers mondiaux du pays, à la valeur ajoutée du Made in Morocco, aux petits commerces et à la hausse du prix du gaz. Extrait.