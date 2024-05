Kénitra: un autocar ravagé par un énorme incendie

Un énorme incendie s’est déclenché, vendredi soir, dans un autocar de transport de voyageurs, garé dans l’une des artères principales de la ville de Kénitra.

Une source de Le Site info indique que l’incendie a totalement ravagé le véhicule, précisant qu’aucune victime n’a été enregistrée.

Et d’ajouter que l’incident a mobilisé les services de sécurité qui se sont rendus sur les lieux du sinistre et ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire.

Une défaillance technique serait à l’origine de l’incendie, apprend-t-on.





A.I.