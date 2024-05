Décès d’Ahmed Pirou: les condoléances du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’artiste Haj Ahmed Pirou, décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à Rabat.

Dans ce message, le Souverain affirme apprendre avec profonde affliction la nouvelle du décès du grand artiste Haj Ahmed Pirou, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.

En cette dure épreuve, la volonté divine étant imparable, le roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à ses proches, à sa famille artistique et à l’ensemble de ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, suite à la disparition de l’un des pionniers de la musique Gharnati dans notre pays ayant contribué, durant des décennies, à la préservation de l’authenticité du patrimoine musical andalous marocain et à sa promotion.

Le Souverain implore le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour ses contributions artistiques et ses bonnes actions, de l’entourer de Sa sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort aux membres de sa famille.





S.L