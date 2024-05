Marrakech: un éboulement rocheux bloque la route d’Ourika

Un éboulement rocheux est survenu ce weekend sur la route d’Ourika, dans la province de Marrakech, ce qui a bloqué la circulation pendant environ deux heures.

Selon les informations de Le Site info, des touristes étrangers, à bord d’une voiture, ont failli être écrasés par les rochers, précisant que l’éboulement a provoqué la panique des automobilistes.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux et ont mobilisé des équipes spécialisées pour dégager la route et débloquer le trafic routier. Heureusement, l’éboulement n’a pas fait de dégâts matériels et humains.

H.M.