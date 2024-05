La caravane « Go Siyaha » débarque dans la région Fès-Meknès

Une rencontre de communication axée sur la promotion du programme « Go Siyaha » a été tenue, vendredi à Fès, en faveur des acteurs économiques et touristiques actifs dans la Région Fès-Meknès.

Organisée par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, l’Agence Maroc PME et le Conseil régional du Tourisme Fès-Meknès, cette rencontre a été l’occasion de décliner en détail le programme « Go Siyaha » et ses différentes composantes.

Lors de cette rencontre, les intervenants ont salué cette initiative régionale qui vise à soutenir le développement et la croissance des entreprises touristiques et à améliorer leur compétitivité pour répondre aux nouvelles exigences du secteur à l’échelle nationale et internationale tout en créant une nouvelle génération d’entreprises.

Intervenant à cette occasion, le délégué régional du Tourisme, Abdellah Lamniai, a souligné que « Go Siyaha » est considéré comme l’un des programmes majeurs de la feuille de route du tourisme qui a pour objectif d’accueillir 17,5 millions de touristes à l’horizon 2026 et 26 millions en 2030.





M. Lamniai a précisé que cette feuille de route a repensé l’offre touristique en passant d’une logique de « destination pure » à une logique d' »expérience » et ce, pour mieux correspondre au nouveau type de comportement des voyageurs à travers l’activation de plusieurs leviers, dont la promotion, le développement de l’aérien, la valorisation du capital humain, l’accompagnement des acteurs et le développement d’une offre d’animation innovante et diversifiée.

Cette offre sera axée, selon lui, autour de neuf filières thématiques et de cinq filières transverses qui ont été identifiées à travers un important travail de concertation avec les autorités locales, les professionnels et les différentes parties prenantes.

« L’appui à l’investissement, le renforcement de la compétitivité des opérateurs touristiques et la structuration du tissu sont des conditions sine qua non pour la réussite de cette feuille de route », a-t-il souligné.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil Régional du Tourisme de Fès-Meknès, Ahmed Sentissi, a salué l’arrivée du programme « Go Siyaha », le qualifiant d’opportunité pour la région.

« Ce projet arrive à point nommé alors que notre région a un grand besoin d’investissements et de développement de l’offre d’animation touristique », a-t-il dit. Selon M. Sentissi, les professionnels du secteur de Fès-Meknès, en étroite collaboration avec les autorités locales, sont prêts à relever le défi que représente ce programme et faire de leur territoire une destination de choix pour les grands événements à venir, comme la Coupe du Monde 2030, la Coupe d’Afrique des Nations 2025, et autres manifestations d’envergure.

De son côté, le chef de la division Promotion et accompagnement des projets d’investissement à Maroc PME, Mohammed Belhaj, a expliqué aux acteurs touristiques que « Go Siyaha » est structuré autour de trois composantes d’accompagnement à savoir, le « soutien à l’investissement », l’ »expertise technique pour l’appui à la compétitivité » et l’ »appui à la croissance verte ».

À travers la composante « soutien à l’investissement », le programme propose des primes pour les projets d’animation touristique et d’hébergement associés, avec des taux de 30% à 35% du montant global de l’investissement.

Pour sa part, la composante « expertise technique pour l’appui à la compétitivité » concerne la stratégie financière, l’excellence opérationnelle, le développement des marchés, la transformation digitale, pour lesquels le programme prend en charge jusqu’à 90% des coûts des prestations.

Quant à la composante « appui à la croissance verte », elle vise les projets de développement durable dans le tourisme, avec une prime à l’investissement de 40% du montant global d’investissement et une prise en charge à hauteur de 90% du coût du conseil et d’expertise technique en matière de développement durable.

« Go Siyaha » vise l’accompagnement de 1.700 entreprises touristiques d’ici 2026, pour lequel une enveloppe budgétaire de 720 millions de dirhams a été allouée.

En marge de cet évènement, des séances individuelles ont été organisées pour accompagner les entreprises souhaitant s’inscrire au programme.

Lancé le 14 février 2024 à Rabat, le programme « Go Siyaha » s’inscrit dans le cadre du déploiement des programmes de la feuille de route du ministère en charge du Tourisme 2023-2026.