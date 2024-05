Driouch : Souhaib Amaamran où le génie des maths (VIDEO)

Le jeune Souhaib Amaamran, âgé de 14 ans, a révélé des talents intellectuels extraordinaires qui lui permettent de résoudre les problèmes mathématiques et physiques les plus complexes. La deuxième chaîne a mis en lumière dans son bulletin d’information du soir l’histoire du jeune prodige Souhaib Amaamran, originaire de la commune de Boudinar dans la province de Driouch.

Il est élève en troisième année du collège, mais son niveau en mathématiques et en calcul est celui d’un étudiant universitaire, montrant des signes de précocité remarquable selon ses enseignants.

Souhaib, élève au lycée de Boudinar, se distingue par des capacités mentales exceptionnelles qui lui permettent de résoudre les problèmes et les équations mathématiques les plus difficiles.

Souhaib a également révélé son amour profond pour les mathématiques et son penchant pour la recherche et l’exploration, rêvant de devenir un érudit universel dans les domaines de la programmation, de la physique et des mathématiques.