La Bourse de Casablanca démarre en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en baisse mardi, son principal indice, le MASI, cédant 0,11% à 13.347,13 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,04% à 1.076,03 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, se repliait de 0,22% à 973,52 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, lâchait 0,15% à 1.213,81 pts. Aux valeurs, les plus fortes baisses étaient accusées par Aradei Capital (-4,49% à 525,3 DH), Aluminium du Maroc (-1,51% à 1.502 DH), AtlantaSanad (-1,32% à 150 DH), Risma (-1,25% à 256,7 DH) et Sodep-Marsa Maroc (-1,12% à 283,2 DH).

Contre-tendance, Résidences Dar Saada (+5,75% à 79,1 DH), Douja Prom Addoha (+3,33% à 31 DH), Alliances (+2,24% à 230 DH), HPS (+2,01% à 559 DH) et Microdata (+0,75% à 670 DH) réalisaient les meilleures performances. Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,31%.