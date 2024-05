Marrakech : les « snacks » sous surveillance

Les autorités de Marrakech ont lancé une vaste campagne de surveillance des établissements de restauration rapide, afin de vérifier le respect par leurs propriétaires des normes sanitaires et d’hygiène en vigueur.

Selon les informations du Site info, un comité mixte composé de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), du bureau de santé communal, ainsi que des représentants du ministère de l’Intérieur, a supervisé plusieurs magasins dans la région de M’hamid menant ainsi une campagne surprise contre plusieurs établissements de restauration rapide.

L’opération a permis de saisir des quantités de viande et de denrées alimentaires périmées destinées à la consommation, et des infractions ont été constatées contre certains propriétaires de ces établissements. Il convient de noter que l’intervention des autorités dans la région de M’hamid à Marrakech fait suite au décès de trois personnes et à la blessure de 20 autres à la suite d’une intoxication alimentaire.