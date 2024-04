Accident mortel à Azilal: prison ferme pour le conducteur

Le tribunal de première instance d’Azilal a tranché ce jeudi dans l’affaire du conducteur du véhicule de transport mixte, responsable, en mars dernier, d’un terrible accident de la route ayant fait dix morts.

Le mis en cause a été condamné à deux mois de prison ferme. Contacté par Le Site info, l’avocat du conducteur, Hassan Ouaouda, a assuré que celui-ci a écopé de la prison ferme, précisant que le tribunal n’a pas encore tranché concernant les indemnisations aux familles des victimes.

Rappelons que l’accident s’est produit sur la route reliant les communes Ait Bougmaz et Bouli. Un véhicule de transport mixte s’est renversé, faisant dix morts et huit blessés. Des élèves et des enseignants font partie des victimes.

Une jeune femme, ayant survécu à l’accident, est revenue sur les circonstances du drame. Elle a confié que le drame est survenu lorsque le chauffeur voulait venir en aide à une voiture en panne. «Le véhicule s’est renversé au niveau de la falaise au moment où le conducteur est descendu. Les passagers étaient affolés et criaient. Je n’oublierai jamais ce moment tragique», a indiqué la victime.





Le procureur du roi près le tribunal de première instance d’Azilal a déféré le conducteur en justice. Il était poursuivi en état d’arrestation pour homicide involontaire. «Le conducteur a commis une erreur en se garant près d’une falaise sans utiliser les freins», précise une source de Le Site info.

