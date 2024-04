Lesieur Cristal : se réinventer pour mieux servir l’Afrique

Lesieur Cristal, leader de l’agro-industrie au Maroc et en Afrique, dévoile sa nouvelle identité visuelle. Une évolution qui illustre une approche novatrice et contemporaine, renforçant son engagement envers la durabilité et son lien profond avec l’Afrique.

Depuis plus de 80 ans, Lesieur Cristal a façonné le paysage agro-industriel marocain et africain. Aujourd’hui, le leader historique franchit une étape décisive en dévoilant une nouvelle identité visuelle. Plus qu’un simple coup de pinceau, ce changement d’envergure symbolise une vision résolument tournée vers l’avenir, ancrée dans les valeurs de durabilité et de proximité avec le continent africain. Une véritable renaissance pour l’emblématique marque marocaine.



Un look réinventé, un héritage préservé

La nouvelle identité visuelle de Lesieur Cristal est une véritable ode à ses racines africaines. Les losanges historiques, emblèmes intemporels, sont conservés, témoignant du respect pour son riche passé. Mais c’est dans l’interprétation graphique de la carte de l’Afrique que réside la véritable innovation. Un clin d’œil subtil à l’engagement indéfectible de l’entreprise envers le continent qui l’a vue naître.

Les couleurs choisies renforcent ce lien profond. Le rouge vif évoque l’héritage marocain, tandis que le marron terreux symbolise la promesse de «Servir la Terre», leitmotiv de Lesieur Cristal. Une palette qui est le reflet d’une entreprise résolument tournée vers l’avenir, tout en honorant ses origines.







Au-delà de l’esthétique, un engagement renouvelé

Selon Brahim Laroui, directeur général de Lesieur Cristal, cette transformation va bien au-delà d’une simple mise à jour visuelle. «Elle témoigne de notre volonté de consolider notre positionnement pour mieux servir, durablement, l’Afrique», souligne-t-il.

Cette transition s’inscrit dans une démarche globale visant à réaffirmer l’engagement de Lesieur Cristal envers le développement durable et le bien-être du continent africain. Avec le soutien de son actionnaire de référence AVRIL, le groupe vise à contribuer au développement des pays où il opère, en créant des emplois locaux, en développant les compétences et en renforçant les capacités des communautés locales.



Un partenaire de développement pour l’Afrique

Grâce à cette évolution d’identité, Lesieur Cristal renforce sa présence en Afrique, se positionnant comme un véritable partenaire de développement pour le continent. Ses filiales Cristal Tunisie et Oleosen (Sénégal) sont les fers de lance de cette stratégie. Capitalisant sur son savoir-faire historique au Maroc, le groupe confirme ainsi son positionnement d’acteur africain, soucieux de son impact social et environnemental.

Avec plus de 1.700 collaborateurs répartis entre le Maroc, la Tunisie et le Sénégal, Lesieur Cristal œuvre au quotidien pour une agriculture respectueuse de la planète, la protection des ressources naturelles et la biodiversité, tout en développant les filières locales. De la margarine aux savons, en passant par les huiles de table et d’olive, les produits phares de Lesieur Cristal, tels que Lesieur, Cristal, Oleor et Al Horra, ont su conquérir l’adhésion de plusieurs générations de consommateurs.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO