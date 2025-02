Lesieur Cristal : une industrie engagée dans la décarbonation

Face aux défis environnementaux, l’industrie agroalimentaire est appelée à accélérer sa transition énergétique. Lesieur Cristal s’impose comme un acteur clé de la décarbonation en déployant une stratégie ambitieuse qui conjugue optimisation des procédés, adoption des énergies renouvelables et valorisation des ressources locales.

Dans un contexte où le «Made in Morocco» doit relever le défi de la transition énergétique, Lesieur Cristal, acteur historique de l’industrie agroalimentaire, s’affirme comme un acteur engagé dans la décarbonation industrielle. Avec l’ambition de réduire de plus de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, le groupe multiplie les initiatives innovantes pour conjuguer performance industrielle et responsabilité environnementale.

L’excellence opérationnelle au cœur de la stratégie

L’atteinte de cet objectif repose sur une optimisation continue des processus industriels, visant à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire l’empreinte carbone. Ce travail de fond permet non seulement d’optimiser les consommations d’énergie, mais aussi d’assurer une qualité irréprochable des produits.

«Nous avons repensé l’ensemble de nos procédés industriels afin de réduire nos consommations énergétiques et minimiser notre impact environnemental, tout en garantissant des standards de qualité élevés», explique Amine Kibal, directeur technique de Lesieur Cristal.

Dans cette logique, le groupe a amorcé une transition majeure dans son packaging en abandonnant progressivement le polyéthylène haute densité (PEHD) au profit du polyéthylène téréphtalate (PET). Ce changement stratégique permet une réduction significative de l’impact écologique des emballages, tout en garantissant une meilleure recyclabilité et une amélioration des standards de qualité des produits finis.

«Cette transformation illustre notre engagement à intégrer des pratiques plus respectueuses de l’environnement à chaque étape de production. Le recours au PET nous permet non seulement de réduire significativement notre empreinte carbone, mais aussi de diminuer nos coûts opérationnels tout en renforçant la durabilité de nos processus», souligne Karim Berrada, directeur d’exploitation de Lesieur Cristal.

L’énergie verte au cœur de l’industrie

Au-delà de l’optimisation des processus, Lesieur Cristal franchit un cap important dans l’adoption des énergies renouvelables. Un partenariat avec Nareva a été signé en décembre dernier pour la construction d’une station photovoltaïque à Ain Harrouda.

Cette installation, affichant une puissance de 2 MWc, sera mise en service à la fin de l’année 2025 et couvrira 12% de la consommation électrique du site. Une avancée significative qui marque une étape clé dans la stratégie de transition énergétique du groupe.

«Notre ambition est de repenser notre consommation énergétique à travers des solutions durables et performantes. Ce projet photovoltaïque n’est que le début d’une transformation passionnante vers un avenir plus responsable et écologique», souligne Said Dahbani, directeur des opérations industrielles chez Lesieur Cristal.

Une valorisation des ressources locales pour une énergie plus verte

L’innovation énergétique ne s’arrête pas là. Lesieur Cristal s’appuie également sur la biomasse pour produire de l’énergie thermique, notamment grâce à la valorisation du grignon d’olive, un sous-produit issu du processus d’extraction de l’huile d’olive.

L’installation d’une première chaudière biomasse a déjà permis de substituer jusqu’à 30 % de la consommation énergétique. Mais l’ambition du groupe va encore plus loin, avec l’acquisition d’une deuxième chaudière, portant ainsi le taux de substitution à 90%.

En utilisant cette ressource 100% naturelle et renouvelable, Lesieur Cristal réduit considérablement sa dépendance aux énergies fossiles et renforce son ancrage dans une économie circulaire et durable. Cette approche s’inscrit dans une volonté d’exploiter pleinement les ressources locales tout en limitant l’impact carbone de la production.

Un modèle de décarbonation industrielle

En conjuguant excellence opérationnelle, adoption des énergies renouvelables et valorisation des ressources locales, Lesieur Cristal entend contribuer à la construction d’un modèle industriel plus durable et résilient, démontrant ainsi que l’industrie marocaine peut relever le défi de la transition énergétique.

Cet objectif stratégique dresse une nouvelle trajectoire porteuse de sens pour le groupe et ses collaborateurs. Lesieur Cristal, soutenu par Avril, son actionnaire de référence, entend poursuivre son engagement avec de nouvelles initiatives visant à renforcer encore davantage sa contribution à la lutte contre le changement climatique.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO