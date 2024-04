Maroc: les prochaines vacances scolaires, c’est quand ?

Il est prévu que les apprenants et les cadres pédagogiques et administratifs de l’Education nationale bénéficient de vacances scolaires.

Le ministère a prévu une période de vacances après toutes les sept semaines d’études avec le respect des périodes de préparation des différents contrôles continus et autres examens.

Selon le calendrier des vacances scolaires 2023-2024, les apprenants ont rendez-vous avec les quatrièmes vacances du dimanche 28 avril au dimanche 5 mai 2024, soit 8 jours. Ces vacances incluent la Fête du travail, célébrée le 1er mai de chaque année.

Rappelons par ailleurs que le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a publié une circulaire annonçant les dates des examens de fin d’année 2023/2024.





A cause des grèves des enseignants, observées pendant le début de l’année scolaire, les dates des examens ont été décalées de quelques jours afin d’offrir aux élèves des niveaux certifiants le temps scolaire nécessaire à l’achèvement des programmes.

Le département de Chakib Benmoussa a ainsi décidé de programmer les épreuves de la session ordinaire de l’examen national normalisé du baccalauréat, toutes branches confondues, du 10 au 13 juin 2024. La session de rattrapage est prévue du 9 au 11 juillet 2024.

Le ministère annonce également que les candidats libres pour le baccalauréat passeront les examens les 5 et 6 juin 2024 tandis que le rattrapage est prévu les 3 et 4 juillet 2024. Pour l’examen régional unifié, les épreuves sont également prévues les 5 et 6 juin.

L’examen régional normalisé de la 3è année du secondaire-collégial et l’examen provincial unifié de la 6è année du primaire seront tenus à partir du 1er juillet 2024, apprend-t-on.

H.M.