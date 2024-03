Fourrières de Casablanca : les véhicules abandonnés seront vendus aux enchères

Nabila Rmili, maire de Casablanca, a fait part d’une décision audacieuse concernant les voitures et les motos en infraction avec le code de la route qui sont situées dans les fourrières de la commune de Casablanca.

Rmili a confirmé que les propriétaires des véhicules et des motos en infraction disposent d’une semaine pour retirer leurs véhicules des différentes fourrières de la commune de Casablanca. Rmili a expliqué que la commune de Casablanca est en train d’activer la procédure de vente aux enchères publiques des véhicules et des motos, et que le non-retrait de ces véhicules sera considéré comme un abandon implicite de ceux-ci.

Il est à noter que les fourrières de la commune de Casablanca incluent la fourrière Oulad Azouz, Sidi Othmane, les deux fourrières d’Ain Sebaâ, la fourrière de Sbata, la fourrière de Ben M’sick, et la fourrière de Sidi Moumen.