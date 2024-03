Fatiha El Moudni, nouvelle maire de Rabat

Ce lundi 25 mars 2024, Fatiha El Moudni a été élue présidente du conseil municipal de Rabat, succédant à Asmaa Aglalou qui avait démissionné de son poste quelques mois auparavant.

Fatihah El Moudni a remporté 66 voix, contre 6 voix, tandis que 3 conseillers se sont abstenus de voter lors de la session dans laquelle elle était la seule candidate. Les groupes majoritaires du conseil communal de Rabat avaient révélé leur soutien à la candidature de Fatiha El Moudni pour la présidence du conseil communal de Rabat, succédant à l’ancienne maire.

La majorité, formée des partis du Rassemblement National des Indépendants, Authenticité et Modernité, et l’Indépendance, a déclaré que leur soutien à El Moudni était conforme au respect total des exigences de la loi organique des collectivités territoriales, des principes de la démocratie et des règles de bonne gouvernance, dans le but de réaliser le changement désiré par les habitants de la capitale.