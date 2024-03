La Banque Populaire inaugure sa première agence à El Guerguarate

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Groupe de la Banque Populaire a inauguré, vendredi, sa première agence bancaire à El Guerguarate, contribuant ainsi à accompagner la dynamique de développement dans les provinces du Sud du Royaume.

Cette nouvelle agence a été inaugurée en présence notamment du wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, du gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, et du président du Groupe BCP, Mohamed Karim Mounir, ainsi que des élus et personnalités civiles et militaires.

L’inauguration de cette nouvelle agence constitue un signal fort de l’engagement du Groupe BCP pour le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume.

Mobilisant un montant global de 3,5 millions de dirhams (MDH) sur une superficie totale estimée à 385 m², dont 370 m² couverts, ce projet comprend une agence bancaire, Chaabi Cash et deux logements de fonction.

Le Groupe renforce ainsi sa contribution à la dynamisation de l’activité économique dans la région Dakhla-Oued Eddahab, qui jouit d’un potentiel économique riche et bénéficie d’investissements importants dans des secteurs clés, tels que la pêche maritime, le tourisme et les énergies renouvelables.

Dans une déclaration à la presse, la présidente du Conseil de surveillance de la Banque populaire de Laâyoune, Lalla Hajja Joumani a souligné que l’ouverture de cette première agence au poste frontalier El Guerguarate, s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Royale pour l’Atlantique, et confirme que le Royaume avance à pas sûr vers le renforcement de la coopération économique et le développement des échanges commerciaux et financiers avec les pays de l’Afrique.

Pour sa part, le président du Directoire de la Banque Populaire de Laâyoune, Abdenaceur Bougtib, a indiqué que la mise en place de cette nouvelle agence bancaire au niveau de ce poste frontalier, s’inscrit en harmonie avec ses valeurs de proximité et de citoyenneté, notant que cette initiative contribuera au renforcement du développement économique dans la région.

Le Groupe enregistre une forte présence dans les provinces du Sud du Royaume, s’est-il-félicité, précisant que la Banque Populaire compte 29 agences bancaires à Laâyoune et 9 autres à Dakhla.

Cette inauguration marque également une étape importante dans la stratégie de décentralisation de la Banque Populaire, dont l’une des missions premières est de favoriser l’inclusion financière en facilitant l’accès aux services bancaires pour tous, dans l’ensemble des régions du Royaume.

Ainsi, en offrant une gamme complète de services bancaires à El Guerguerate, la Banque Populaire s’inscrit parfaitement dans son rôle de partenaire financier de premier plan pour les communautés locales, les entreprises opérant dans la région, les passagers traversant la frontière maroco-mauritanienne, ainsi que les différents projets de développement régional.

A travers cette initiative, le Groupe BCP réaffirme son engagement en tant qu’acteur citoyen majeur œuvrant pour le développement socio-économique de l’ensemble des régions du Royaume et en particulier les provinces du Sud.