Préservation de l’eau: le Maroc se mobilise

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a lancé, vendredi à Rabat, une campagne de sensibilisation du grand public autour de l’importance de la préservation durable de l’eau.

Cette campagne de communication d’envergure à destination des usagers de l’eau, qui intervient en marge de la Journée mondiale de l’eau (22 mars), se décline en trois phases, dont la première porte sur la sensibilisation à l’importance de la ressource, afin de renforcer la conscience des citoyens face à la problématique du stress hydrique que connaît le Maroc. La deuxième concerne les gestes utiles permettant d’économiser l’eau et de limiter les gaspillages alors que la troisième phase se rapporte aux informations transparentes du public sur les actions et mesures de sauvegarde prises (nationales, régionales et locales).

Cette vaste campagne, qui s’étalera sur toute l’année 2024, sera diffusée progressivement par les principales chaînes de TV et de radios nationales, les principaux sites des médias digitaux et les réseaux sociaux.

La journée mondiale de l’eau est célébrée cette année sous le thème l »eau pour la paix ». Elle est l’occasion de réaffirmer que la gestion de l’eau peut permettre de renforcer le multilatéralisme et les liens entre populations ainsi que la résilience face aux catastrophes climatiques.

S.L.