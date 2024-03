Tétouan s’offre quatre nouvelles salles de cinéma

Par LeSiteinfo avec MAP

Quatre nouvelles salles de cinéma ont ouvert leurs portes au public à Tétouan, dans le cadre du projet d’ouverture de 150 salles de cinéma à l’échelle nationale, lancé par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de la culture à Tétouan, Larbi El Mesbahi, a souligné que la direction provinciale a connu, dans le cadre de la première phase d’un projet lancé par le ministère de tutelle, l’ouverture de quatre salles de cinéma dans plusieurs centres culturels de Tétouan et M’diq-Fnideq.

Il s’agit des cinémas du Centre culturel de Tétouan, du Centre culturel de Martil, de la Maison de la culture de Fnideq, et du Théâtre Lalla Aicha de M’diq, a-t-il fait savoir, soulignant que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient en tête de liste en termes du nombre de salles équipées ou celles qui seront équipées avec des équipements cinématographiques.

Le responsable a relevé que le nombre des centres et installations culturels concernés par ce projet s’élève à 27 salles, ce qui reflète l’importance de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans la politique du ministère, notant que la première phase de ce projet a été marquée par l’inauguration de 50 salles à l’échelle nationale, dont 6 dans la région du Nord, à savoir celles du Centre culturel de Tétouan, du Centre culturel de Martil, du Théâtre Lalla Aicha de M’diq, de la Maison de la culture de Fnideq, du Centre culturel Lixus à Larache et du Centre culturel de Bni Makada à Tanger.

Cette initiative vise à renforcer l’industrie culturelle et cinématographique en offrant l’infrastructure nécessaire aux artistes, producteurs et réalisateurs pour diffuser et promouvoir leurs œuvres cinématographiques au niveau national, tout en démocratisant l’accès aux salles obscures, notamment au profit des jeunes, et en créant une dynamique culturelle dans différentes villes et provinces du Royaume, a-t-il rappelé.

Le programme actuel, lancé le 6 mars et se poursuivra pendant 15 jours, comprend la projection de deux films par jour, répartis sur deux ou trois séances par jour, du mercredi au dimanche, avec la projection d’un film d’animation pour les enfants chaque dimanche matin.

S.L.