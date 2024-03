Marrakech: la mosquée Koutoubia va-t-elle bientôt rouvrir ?

La mosquée Koutoubia, à Marrakech, est fermée depuis six mois pour des travaux de réhabilitation entrepris après le terrible séisme du 8 septembre. Le violent tremblement de terre avait provoqué, en effet, plusieurs fissures au niveau de la structure séculaire de l’édifice.

Ce vendredi, une commission mixte s’est rendue à la mosquée pour s’enquérir de l’état des lieux après les travaux qui y ont été effectués. La commission ainsi décidé de rouvrir la mosquée, estimant que celle-ci est prête à recevoir les fidèles pendant le mois de Ramadan.

La mosquée Koutoubia rouvrira ainsi ses portes à partir de ce samedi, apprend-t-on.

Rappelons que le tremblement de terre qui avait touché plusieurs provinces du Royaume en septembre dernier a fait près de 3000 morts.

Par ailleurs, un total de 51.300 familles ont pu bénéficier, à la date du 13 mars courant, de l’aide financière pour la reconstruction et la mise à niveau des logements effondrés totalement ou partiellement lors du séisme d’Al Haouz, a indiqué le Département du chef du gouvernement dans un communiqué.

Ces familles ont ainsi bénéficié d’un montant de 20.000 dirhams en tant que première tranche, pour une enveloppe globale de plus de 1 milliard de dirhams, et ce sur la base d’une procédure claire et transparente via une plateforme digitale qui regroupe l’ensemble des intervenants, précise le communiqué rendu public à l’issue de la 9ème réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement du programme de reconstruction et d’aménagement des zones sinistrées par le séisme d’Al Haouz, présidée vendredi à Rabat par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

H.M.