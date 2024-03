La demande de pétrole plus importante que prévu au T1-2024

Par LeSiteinfo avec MAP

La demande mondiale de pétrole devrait « augmenter plus fortement que prévu » au premier trimestre 2024, alimentée notamment par une amélioration des perspectives aux Etats-Unis, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

La demande est attendue à 102,03 millions de barils par jour (mb/j) sur les trois premiers mois de l’année, soit 1,7 million de plus qu’au premier trimestre 2023 et 270.000 barils de plus que lors de la précédente estimation, a indiqué l’AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole, publié jeudi.

D’après l’agence de l’énergie de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), cette augmentation s’explique notamment par une demande américaine soutenue par des opérations pétrochimiques en hausse et une économie relativement dynamique.

Néanmoins, pour l’ensemble de l’année, « alors que la croissance pour 2024 a été révisée à la hausse de 110.000 barils par jour en comparaison avec le rapport du mois dernier, le rythme de l’expansion est en passe de ralentir, passant de 2,3 mb/j en 2023 à 1,3 mb/j », note l’agence, basée à Paris.

Le ralentissement de la croissance a un rythme plus proche de sa tendance historique, après une période de reprise post-Covid, mais cela n’empêchera pas la demande d’atteindre un sommet historique en 2024, selon l’AIE.