Arabie Saoudite: découverte de nouveaux gisements de pétrole et de gaz

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre saoudien de l’énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a annoncé la découverte de nouveaux gisements de pétrole et de gaz dans la région orientale du Royaume et la région du Rubaa Al Khali, a indiqué l’agence de presse officielle saoudienne (SPA).

Le ministre a fait savoir que le groupe pétrolier public Saudi Aramco a découvert « deux gisements de pétrole non conventionnel, un réservoir de pétrole arabe léger, deux gisements de gaz naturel et deux réservoirs de gaz naturel », précise la même source.

Un champ de pétrole non conventionnel a été découvert dans le champ d’Al Ladam, dans la province orientale, après l’écoulement de 5.100 barils de pétrole arabe très léger par jour, accompagnés de 4,9 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, détaille la même source, ajoutant qu’un champ de pétrole non conventionnel a été découvert dans la province orientale après un débit de 4.557 barils par jour de pétrole arabe très léger, accompagné de 3,79 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, et qu’un réservoir a été découvert dans un champ de la province orientale après un débit de 1.780 barils par jour de pétrole arabe très léger, accompagné de 0,7 million de pieds cubes standard de gaz par jour.

Pour le gaz naturel, un champ a été découvert dans la région du Rubaa Al Khali avec un débit de 7,6 millions de pieds cubes standard par jour, accompagné d’environ 40 barils par jour de condensat, et un réservoir a été découvert dans la région précitée avec un débit de 4,9 millions de pieds cubes standard par jour.

S.L.