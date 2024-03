Les marchands ambulants sèment l’anarchie à Agadir

A l’occasion de Ramadan, les marchands ambulants ont envahi plusieurs quartiers d’Agadir, ce qui a provoqué la colère des habitants.

Dans des déclarations à Le Site info, plusieurs Gadiris ont exprimé leur exaspération de la présence de ces marchands qui occupent illégalement l’espace public et bloquent la circulation, appelant les responsables à intervenir dans les plus brefs délais.

«Les marchands ambulants installent leurs charrettes dès midi, près des immeubles, et perturbent le calme et la quiétude au sein même des familles, et pas seulement dans l’espace public», a déploré un père de famille. Certains marchands vont même jusqu’à utiliser des haut-parleurs, provoquant un vacarme assourdissant. «Sans oublier les nombreuses disputes qui éclatent entre eux et l’utilisation de propos grossiers», ajoute-t-on.

H.M.