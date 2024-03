Augmenter le flottant, un atout pour dynamiser le marché boursier ? (VIDEO)

La dynamique du marché est au cœur de l’action de la Bourse des valeurs de Casablanca. Réforme du marché, nouveaux produits financiers, introduction de papier frais…, Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse, revient, dans le cadre de l’invité des ÉCO, sur les moyens à même de permettre de relancer le marché durablement.

Pour rester dans l’attrait de la Bourse, est-ce que le fait d’augmenter le flottant ne serait-il pas un atout pour dynamiser le marché ?

Bien évidement. Pour les entreprises déjà cotées, il est nécessaire de les inciter à augmenter leur flottant, mais c’est souvent lié à des nouveaux projets.



N’y a-t-il pas un seuil minimum?

Si, il y a un seuil, évidemment. En dessous d’un certain seuil, l’entreprise doit racheter ses titres. Mais ce n’est pas ça le but. La vie d’une entreprise a différents cycles mais le but est de l’aider à se projeter car il s’agit d’une question de croissance. D’ailleurs, pourquoi une entreprie va-t-elle recourir à la Bourse ou au marché financier ? C’est justement parce qu’elle a des projets de croissance et que souvent, quand elle réalise une augmentation de capital, c’est dans le but de «grandir».