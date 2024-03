Ramadan 2024 : plus de 46.000 points de vente contrôlés

Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 46.361 points de vente ont été contrôlés, du 1er janvier au 5 mars, dans le cadre des mesures gouvernementales visant à assurer l’approvisionnement des marchés en produits de base, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Au cours de cette période, 2.983 infractions ont été relevées, dont 545 ayant fait l’objet d’avertissements aux contrevenants, et 2.438 procès-verbaux ont été dressés et transmis aux juridictions compétentes, a ajouté M. Baitas en réponse à une question sur les mesures prises par le gouvernement pour garantir l’approvisionnement des marchés en prévision du mois du Ramadan, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Le ministre a fait état également de la saisie et la destruction, au titre de la même période, de 120 tonnes de produits impropres à la consommation et non conformes aux normes réglementaires en vigueur dans ce cadre, notant que le gouvernement et les commissions provinciales et préfectorales effectuent des contrôles tout au long de l’année.

En outre, M. Baitas a assuré que le gouvernement attache « une très grande importance » à la question de l’approvisionnement pendant le Ramadan, rappelant la tenue d’une série de réunions aux niveaux central, provincial et local afin d’évaluer l’approvisionnement des différents marchés en produits de consommation en général, et ceux à forte demande pendant le mois sacré en particulier.