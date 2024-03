Coopération Maroc-Afrique : la Ligue arabe se prononce

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la Ligue des États arabes, réuni mercredi au niveau ministériel, a salué l' »Initiative Africaine Atlantique », lancée par le Roi Mohammed VI en tant que processus de partenariat africain visant à consolider les liens de coopération et d’intégration des pays africains de la façade atlantique à même de renforcer la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.

Cette initiative royale, visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique, revêt une importance stratégique dans la mesure où elle s’inscrit dans le droit fil de la solidarité agissante du Maroc avec les pays africains frères, en général, et ceux de la région du Sahel, en particulier.

Le Conseil a également salué l’accueil récent par le Maroc de plus de 20.000 étudiants africains pour poursuivre leurs études dans les différents Instituts et universités marocains, dans le cadre de son souci de renforcer les liens de solidarité arabe avec les pays africains amis.

Dans le même ordre d’idées, le Conseil a appelé à continuer de bénéficier de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains et de l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams, Mourchidines et Mourchidates, tout en saluant le Royaume pour accueillir le siège du Bureau Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique (ONUCT).

Pour rappel, le Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères a tenu sa 161è session mercredi au Caire, au début de laquelle, le Maroc a cédé à la Mauritanie la présidence tournante du Conseil.

Lors de cette réunion, le Maroc est représenté par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et comprenant notamment l’ambassadeur du Maroc en Égypte, délégué permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali.