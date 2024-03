Gifle au Conseil national de l’Istiqlal : Youssef Abattouy revient sur les faits et s’excuse (VIDEO)

Youssef Abattouy, membre du comité exécutif du Parti de l’Istiqlal, a brisé le silence pour révéler les détails de ce qui s’est passé la veille avec le parlementaire du même parti, Moncef El-Toub lors du 18e congrès du parti de l’Istiqlal tenu à Bouznika.

Youssef Abattouy a expliqué les circonstances entourant la gifle qu’il a adressée à son collègue. Il a souligné que sa réaction était due à la provocation subie, y compris envers sa mère décédée et toutes les grossièretés prononcées à son égard.

Le leader du Parti de l’Istiqlal a présenté ses excuses au parlementaire dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce lundi. Abtoui a confirmé qu’il s’était excusé auprès de Moncef El-Toub pour son comportement qu’il a décrit comme « involontaire ».

Cependant, il a mentionné que des personnes le ciblent en raison de ses positions politiques au sein du comité exécutif du parti, précisant qu’il reviendra sur ce sujet ultérieurement.

Il est à noter que le bureau du conseil a annoncé la décision de suspendre Youssef Abattouy et Achraf Abroun de leur appartenance au comité national, conformément aux articles 200 et 201 du règlement intérieur du Parti de l’Istiqlal, et sur la base des pouvoirs de son bureau.

La décision de la suspension a été prise « après examen des comportements et des agissements inacceptables émanant des frères Youssef Abattouy et Achraf Abroun lors des travaux du conseil national pour le dix-huitième congrès du Parti de l’Istiqlal, qui s’est tenu le 02 mars 2024 à Bouznika », indique le texte de la décision.