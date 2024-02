Pays-Bas : le Marocain Ridouan Taghi condamné à la prison à vie

Le verdict est tombé dans l’affaire du Marocain Ridouan Taghi, impliqué directement dans six meurtres commis entre 2015 et 2017. Outre Taghi, deux autres suspects ont été condamnés à la prison à vie : Saïd R. et Mario R.

Le juge a rendu sa décision dans ce procès qui aura duré six ans et 142 jours d’audience. L’affaire concerne six meurtres commis entre 2015 et 2017, quatre tentatives de meurtre et la préparation d’autres liquidations.

Le ministère public avait requis la perpétuité contre lui et Saïd R.. La perpétuité avait également été requise contre Mohamed R., Mario R., Mao R. et Achraf B. Finalement, Achraf B. doit purger plus de 29 ans de prison. Mohamed R. est condamné à 27 ans et Mao R. à 15 ans.