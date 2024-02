UIR Rabat Business School: un programme pour trois diplômes (VIDEO)

« Innovation dans l’enseignement supérieur, la recette du leadership », c’était le thème de la table ronde récemment organisée par Les inspirations ECO avec comme invités Olivier Aptel, Doyen et Directeur Général de Rabat Business School (RBS) et Ahmed Ennasri, Directeur académique de RBS.

La dernière innovation en date de l’UIR Rabat Business School consiste dans le lancement du programme International Triple Bachelor (ITB), conçu dans le cadre d’un partenariat avec deux autres business schools de réputation mondiale, à savoir HEC Montréal et l’IÉSEG School of Management, à Lille et à Paris.

Le Triple Bachelor International de l’UIR Rabat Business School (RBS) donne la possibilité, à un groupe sélectionné de diplômés du secondaire hautement qualifiés, d’étudier dans trois écoles de commerce différentes, situées sur trois continents et enseignées en anglais et en français. Il propose un programme unique de premier cycle en administration des affaires, avec trois institutions prestigieuses et trois diplômes.