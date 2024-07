Développement technologique : RBS lance un digital learning center

Pour rester à la page des évolutions technologiques et adapter son offre de formation, Rabat Business School lance un centre de digital learning. Ce dernier se veut à la pointe de la technologie pour une expérience éducative plus efficiente.

L’intégration des nouvelles technologies s’impose aujourd’hui à tous les secteurs. Et celui de l’enseignement ne déroge pas à la règle. Rabat Business School vient ainsi d’annoncer l’ouverture de son digital learning center, un hub technologique de pointe destiné à transformer l’expérience éducative des étudiants et des professeurs.

Ce nouveau centre, qui entend révolutionner l’offre académique de l’établissement, incarne l’engagement de l’école à intégrer les nouvelles technologies et à favoriser un environnement d’apprentissage dynamique, engageant et futuriste. Le centre est ainsi équipé des technologies éducatives les plus avancées, y compris des tableaux interactifs, des plateformes d’apprentissage personnalisé et des systèmes de gestion de contenu utilisant l’intelligence artificielle. Il vise à fournir aux étudiants les outils et ressources essentiels pour exceller à l’ère numérique.

«Nous pensons que le Digital Learning Center sera un catalyseur de changement pour nos étudiants et nos programmes. En intégrant des technologies avancées dans nos formations initiales et continues, nous ouvrons un monde de possibilités pour nos apprenants afin de développer des compétences essentielles pour le 21e siècle», promet Lamiae Benhayoun, directrice du centre.

Une nouvelle approche

Pour piloter ce centre, la direction Digital Learning est composée d’experts en technologie et pédagogie. Ces derniers ont pour mission d’accompagner la transformation digitale des contenus et processus d’apprentissage dans tous les programmes, en suivant les évolutions technologiques et pédagogiques pour anticiper les tendances et intégrer les innovations pertinentes, aidant ainsi les utilisateurs à exploiter pleinement les technologies émergentes.

«Il s’agit d’une étape clé dans le parcours de notre école vers une expérience éducative sans précédent. Le digital learning center est bien plus qu’une simple plateforme technologique, c’est un espace où étudiants et professeurs peuvent explorer, créer et apprendre de manière inédite. Notre objectif est de préparer nos étudiants non seulement aux défis actuels, mais aussi aux opportunités de l’ère digitale et du big data», indique Olivier Aptel, Dean et directeur général de Rabat Business School.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO