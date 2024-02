A l’approche du mois de Ramadan, les prix de la volaille repartent à la hausse dans les différents points de vente du Royaume, provoquant la colère des consommateurs et des professionnels du secteur. Le kilo coûte aujourd’hui 18 dirhams dans les marchés de gros et 17 dirhams dans les fermes. Dans les boucheries et les grandes surfaces, les Marocains devront débourser 20 dirhams le kilo pour s’en acheter.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a souligné que la demande dépasse actuellement l’offre à cause des conditions climatiques et la baisse de la production, ce qui explique cette hausse des prix.

Il a aussi assuré que le gaz utilisé pour réchauffer les poussinières pendant l’hiver et la hausse des prix de l’alimentation sont également derrière cette envolée des tarifs. «Le retard des pluies risque aussi de pousser certains éleveurs à suspendre leur activité, ce qui affectera la production davantage», a-t-il déploré.

Sur la Toile, les internautes ont d’ailleurs exprimé leur indignation et ont appelé les responsables à intervenir pour réguler les tarifs.

H.M.