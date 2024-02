Investissements. Quelles sont les priorités d’IFC en Afrique du nord ? (VIDEO)

Avec des investissements significatifs dépassant un cumul de quatre milliards de dollars, IFC est un acteur majeur du développement du secteur privé au Maroc. Dans le cadre de l’Invité des ÉCO, le directeur régional d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, Cheick-Oumar Sylla, souligne l’importance stratégique du Maroc dans la région et met en lumière l’engagement continu d’IFC dans le pays.

S’agissant des priorités d’IFC pour le Maroc, la priorité est d’accompagner les plans de développement du pays en renforçant le secteur privé et en soutenant des projets transformateurs. L’engagement d’IFC va au-delà du financement, incluant également des conseils et des partenariats stratégiques, dans le but ultime de favoriser une croissance économique inclusive et durable.



L’année dernière, l’IFC a investi un montant considérable s’élevant à 43 milliards de dollars, dont 11 milliards ont été alloués à des projets en Afrique. Son champ d’action dépasse le simple financement. L’institution dispense également des conseils dans des domaines tels que la gouvernance, la transmission d’entreprise, l’inclusion de genre et d’autres aspects stratégiques.