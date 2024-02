Quel est le poids d’IFC au Maroc ? (VIDEO)

Avec des investissements significatifs dépassant un cumul de quatre milliards de dollars, IFC est un acteur majeur du développement du secteur privé au Maroc. Dans le cadre de l’Invité des ÉCO, le directeur régional d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, Cheick-Oumar Sylla, souligne l’importance stratégique du Maroc dans la région et met en lumière l’engagement continu d’IFC dans le pays.

Le Maroc joue un rôle significatif sur la scène internationale de la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale axée sur le secteur privé, avec laquelle il entretient une relation solide et durable depuis près de 60 ans.

Dans le pays, IFC est un acteur majeur du développement du secteur privé, tout comme dans de nombreux autres pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. «Le Maroc occupe une position centrale dans la région que je supervise», confirme Cheick-Oumar Sylla, directeur régional d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, qui, lors de sa visite au Maroc, a rencontré l’équipe du journal Les Inspirations Éco dans le cadre de l’Invité des Éco. En effet, ce n’est pas la première fois que le représentant d’IFC se rend au Maroc, puisqu’il y effectue une visite chaque trimestre.

«Cette visite s’inscrit dans mes déplacements réguliers au Maroc, que je fais tous les trois mois. Ce pays revêt une grande importance pour nous. Mon actuel déplacement est empreint d’une fierté particulière, notamment depuis que le Maroc a brillamment accueilli les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international il y a quelques mois. Un événement salué par tous. Je saisis donc cette occasion pour exprimer ma gratitude envers le gouvernement et le peuple marocains», étaye-t-il.

1 milliard de dollars pour le Maroc en 2024

La présence d’IFC au Maroc ne se limite pas à des chiffres, avec un investissement cumulé dépassant les quatre milliards de dollars au fil des années. Ce qui rend l’engagement de l’institution internationale véritablement remarquable, c’est aussi son implication dans des projets novateurs réalisés au Maroc, certains étant des premières pour IFC.

«Nous avons financé le projet de tramway de la région de Casablanca-Settat, une initiative pionnière en matière de financement municipal. De plus, il y a quelques années, nous avons été les premiers à intervenir dans un partenariat public-privé dans le domaine de l’eau, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture», assure Cheick-Oumar Sylla.

En effet, l’engagement d’IFC au Maroc n’a fait que se renforcer, et cette année, l’institution devrait investir près d’un milliard de dollars dans divers secteurs au Maroc, notamment l’énergie et la décarbonation, avec des partenaires tels que OCP, CIMAT, CMGP et BCP.