Cheick-Oumar Sylla: « je me sens parfaitement chez moi au Maroc » (VIDEO)

Avec des investissements significatifs dépassant un cumul de quatre milliards de dollars, IFC est un acteur majeur du développement du secteur privé au Maroc. Le directeur régional d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, Cheick-Oumar Sylla, était l’Invité des ÉCO. Bio.

Cheick-Oumar Sylla, en tant que directeur régional d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, a rejoint l’institution en 2017, apportant avec lui une solide expérience professionnelle dans divers domaines. Avant son arrivée à IFC, il a occupé des postes clés dans plusieurs entreprises renommées. Il a ainsi dirigé Ubipharm, puis a été vice-président du groupe ContourGlobal, actif dans le secteur de l’énergie en Afrique et en Europe. Il a joué également un rôle essentiel en tant que directeur du Secteur privé et du Développement des affaires au sein de la filiale privée de la Banque Islamique de Développement à Djeddah.

Son parcours professionnel a débuté au Crédit Commercial de France, par la suite racheté par la HSBC, avant de travailler au sein du groupe CFAO pendant plusieurs années. D’un point de vue familial et culturel, Cheick-Oumar Sylla se décrit comme un «caméléon», reflétant sa diversité ethnique et nationale. Ses racines familiales s’étendent sur plusieurs pays, dont le Mali, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Burkina Faso. De plus, sa fille étant mariée à un Marocain, il se sent particulièrement chez lui au Maroc, pour lequel il éprouve un véritable sentiment d’appartenance.