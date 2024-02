Cours de soutien: le gouvernement adopte un projet de décret

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.24.142 édictant des mesures provisoires relatives aux cours de soutien pédagogique.

Présenté par le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, ce projet s’inscrit dans le cadre des mesures juridiques prises en vue d’accompagner la mise en œuvre du programme national de soutien pédagogique visant à renforcer et élargir le réseau du soutien scolaire, afin de permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et compétences les qualifiant à réussir leur parcours scolaire, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet de décret vise à édicter des mesures provisoires relatives aux cours de soutien scolaire au titre de l’exercice budgétaire 2024, en vue de promouvoir les efforts déployés pour la bonne préparation des élèves aux évaluations sommatives ainsi qu’aux examens scolaires, tous niveaux scolaires confondus, notamment ceux certifiés, et ce en stipulant de délivrer ces cours en toutes les matières enseignées aux différents cycles d’enseignement au sein des établissements de l’éducation et de l’enseignement public, et ce en vertu des dispositions du décret n° 2.20.472 du 15 Moharram 1443H (24 août 2021 ) portant sur les cours de soutien scolaire, sans se conformer aux dispositions des articles 1 et 2 dudit décret, en fonction des besoins des élèves désignés par le directeur de l’établissement scolaire concerné, selon Baitas.

S.L