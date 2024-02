Ramadan en France : la date et le montant de Zakat Al Fitr fixés

Le Conseil Français du culte Musulman (CFCM) a annoncé mercredi que le premier jour de Ramadan de l’année 1445H sera le lundi 11 mars 2024.

« Le CFCM présente ses meilleurs vœux aux musulmans de France et leur souhaite de vivre durant ce mois béni de grands moments de quiétude, de solidarité et de partage », souligne le CFCM sur son site officiel.

« Les musulmans de France, profondément attachés à l’esprit de partage et de solidarité de ce mois, sauront trouver également les moyens de le faire vivre en s’associant aux organismes humanitaires et caritatives opérant dans notre pays et partout dans le monde », ajoute le CFCM.

La Zakat El Fitr fixée à 9 euros / personne

La « Zakat El Fitr », a été évaluée cette année à 9 euros par personne. Cette somme approximative résulte de l’application de la règle religieuse qui tient compte à la fois de celui qui donne et de celui qui reçoit.

Elle est destinée aux pauvres indépendamment de leur appartenance religieuse. Il est recommandé d’en faire bénéficier les nécessiteux du lieu de résidence de la famille. Mais, si besoin est, elle peut être transférée ailleurs. Son versement qui intervient généralement à la fin de Ramadan peut se faire dès son premier jour. La charge de distribution de cette aumône peut être déléguée à une personne ou à une association caritative.

« Dans un contexte marqué par la poursuite des massacres des civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie dont les victimes sont majoritairement des femmes et des enfants, le CFCM appelle les musulmans de France à élever des prières pour que ces massacres insoutenables cessent, qu’un cessez-le-feu soit décrété et que la paix soit établie », conclut le communiqué.