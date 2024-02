Météo Maroc: faibles pluies dans certaines régions ce lundi 12 février 2024

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 12 février 2024 :

-Faibles pluies ou gouttes éparses sur le Rif, la région de Tanger et Loukkos.

Formations brumeuses sur les côtes et les plaines Nord et Centre, les plateaux de Phosphates et le Nord des provinces Sud.

-Temps relativement froid le matin et la nuit sur l’Atlas.

-Rafales de vent modérées sur l’Oriental et la Méditerranée.

-Températures minimales de l’ordre de 00/06°C sur Atlas, le Rif, les Hauts plateaux Orientaux et les versants Sud-Est, de 07/12°C sur le Saiss, les plaines de Tadla, Rhamna, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et le Sud Est et 12/18°C partout ailleurs.

-Températures journalières en hausse.

-Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à temporairement forte le matin au nord de Tarfaya et peu agitée à agitée au Sud de Tarfaya.

IB