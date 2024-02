PAM: El Mansouri répond à Benkirane (VIDEO)

Le cinquième congrès national du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a été une étape organisationnelle importante attendue et réussie, a indiqué, samedi à Bouznika, Fatima Ezzahra El Mansouri, la coordonnatrice nationale de la présidence collégiale du Secrétariat général du PAM.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de l’élection des membres de la présidence collégiale du Secrétariat général du PAM, El Mansouri a affirmé, qu’il n’y a aucune crise interne dans les rangs du parti. « Au contraire, le parti confirme ses acquis et rectifie son cap pour avancer avec les Marocains et porter les ambitions des citoyens et citoyennes », a-t-elle dit.

El Mansouri a également tenu à répondre à Abdelilah Benkirane qui avait traité samedi le PAM de « parti dangereux »… « Nous respectons Si Abdelilah Benkirane en tant qu’ancien chef de gouvernement. Nous respectons les Marocains et nous ne sommes pas là pour tomber dans le populisme. Nous sommes au service des Marocains et nous nous devons de les respecter. Si Monsieur Benkirane a des preuves de ce qu’il avance, qu’il nous les donne. Sinon il devra présenter des excuses ». Vidéo.