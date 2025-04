PJD: le Roi Mohammed VI félicite Abdelilah Benkirane

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Abdelilah Benkirane, suite à sa réélection en tant que secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD).

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations au secrétaire général du PJD pour la confiance placée en lui à la tête du parti, à l’occasion de son 9ème Congrès national.

Le Roi fait part à Benkirane de Ses sincères vœux de pleine réussite dans « la poursuite de ses missions en vue de consolider la position du parti sur la scène politique nationale et de renforcer sa participation active, aux côtés des autres formations et instances politiques honorables, à l’encadrement des citoyens et citoyennes, dans un esprit de sérieux et de responsabilité au service de l’intérêt général, ainsi qu’à l’accompagnement du processus de développement global, mené sous Notre conduite afin de propulser le Maroc vers davantage de modernité, de progrès et de prospérité ».

Le Souverain a chargé le secrétaire général du PJD de transmettre l’expression de Son estime à l’ensemble des membres du PJD, saluant leur attachement indéfectible aux sacralités de la Nation et à ses constantes, ainsi que leur ferme détermination à servir les intérêts suprêmes de la patrie, placés au-dessus de toute autre considération.

S.L.