Marrakech : forte dynamique à Jemaâ El Fna avec l’avènement du nouvel an

Par LeSiteinfo avec MAP

La place historique de Jemaâ El Fna, lieu de brassage, de coexistence, de rencontres et de partage, qui incarne l’identité nationale et internationale de Marrakech, a toujours servi de destination privilégiée et des plus attractives pour les touristes étrangers et nationaux pour célébrer en beauté l’avènement du nouvel an.

En effet, d’éminentes personnalités et des célébrités optent pour la Cité ocre et, particulièrement pour cette place mythique, pour la célébration de cet évènement et immortaliser les derniers moments de l’année qui s’achève au sein de ce site inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel depuis 2008.

Souvent calme le matin, ce n’est qu’en fin d’après-midi que la place est prise d’assaut progressivement par les visiteurs venus admirer et découvrir les véritables traditions populaires et les spectacles présentés par les conteurs, troupes musicales, charmeurs de serpents et autres, tout en dégustant les divers plats et mets servis par des chefs expérimentés.

Ainsi, les professionnels et les habitués de la place s’accordent à confirmer que la période allant de la deuxième semaine de décembre à la première semaine de janvier est l’une des périodes au cours de laquelle les touristes, marocains et étrangers, affluent en masse vers Marrakech pour célébrer la clôture de l’année dans la joie ou l’enthousiasme qui font la renommée de la cité ocre.

Dans ce sillage, le vice-président de l’Association régionale des guides touristiques de Marrakech- Safi, Abdessadek Kadimi, a indiqué que la cité ocre connaît souvent une forte dynamique touristique durant cette période de célébration du Nouvel An.

Relevant qu’au cours de cette période la célébration du nouvel an devient la thématique centrale et prédominante au niveau de la place Jemaâ El Fna, il s’est félicité du choix porté sur la Cité ocre par les touristes étrangers et cette place historique en particulier, pour clôturer l’année en beauté.

L’acteur associatif a, dans ce sens, noté que de grandes figures des mondes du cinéma, du sport et des arts veillent ces dernières années à fêter l’avènement du nouvel an à Marrakech, pour profiter du charme da la ville et de l’ambiance festive et exceptionnelle qui y règne durant cette période, citant à titre d’exemple la diva et illustre artiste « Madonna », ainsi que l’acteur et réalisateur américain « Al Pacino ».

Pour être au rendez-vous, l’ensemble des acteurs, intervenants et habitués de la place de Jemaâ El Fna veillent à ce que ce site mythique soit à la hauteur de cet événement annuel au cours duquel Marrakech demeure sans nul doute l’une des destinations touristiques mondiales les plus prisées.