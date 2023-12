Les enseignants tiennent une nouvelle grève

La coordination nationale du secteur de l’enseignement a annoncé une nouvelle grève de quatre jours. Cette grève est prévue du mardi 19 au vendredi 22 décembre et sera accompagnée de plusieurs sit in de protestation.

Malgré la signature de l’accord portant sur l’amélioration du salaire des enseignants, la coordination ne compte pas suspendre son mouvement contestataire, réclamant, entre autres, le retrait définitif du statut unifié.

Rappelons que le gouvernement et les centrales syndicales les plus représentatives avaient signé un accord portant sur l’amélioration du salaire des enseignants.

L’accord a été signé lors d’une réunion tenue sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, du ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que les représentants de l’Union marocaine du travail (UMT), de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de la fédération démocratique du travail (FDT).

