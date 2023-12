Occupation de l’espace public: les autorités de Casablanca ne lâchent pas prise

Les autorités de Casablanca poursuivent la campagne de libération de l’espace public. Comme constaté par la caméra de Le Site info, les agents d’autorité ont ordonné l’assainissement de l’espace occupé illégalement par les snacks et les cafés dans plusieurs quartiers de la métropole. Plusieurs devantures et terrasses illégales ont ainsi été démolies.

Les autorités ont également eu recours à des bulldozers pour démolir les charrettes des marchands ambulants et arracher les poteaux en plastique mis en places par certains cafetiers sur la voie publique.

Rappelons que Mhidia a lancé une large campagne de libération de l’espace public et déclaré la guerre aux marchands ambulants et aux charrettes. La semaine dernière, les agents d’autorité et les forces de l’ordre ont ainsi effectué des descentes dans plusieurs quartiers dont Tacharouk, Hay Hassani, Sidi Moumen et Sbata pour mettre fin à l’exploitation du domaine public.

Cette campagne a d’ailleurs été applaudie par les Casablancais qui n’ont pas manqué d’exprimer leur soutien et leur reconnaissance au nouveau wali.

H.M.