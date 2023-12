Marrakech: les enseignants ne décolèrent pas (VIDEO)

Les enseignants de Marrakech ont tenu ce jeudi un sit in en protestation, entre autres, à la sourde oreille du ministère de l’Education nationale quant à leur dossier revendicatif.

Au micro de Le Site info, Ayman, enseignant dans un lycée, a indiqué : «Nous avons tenu ce sit in réponse aux accusations qui nous ont été adressées, selon lesquelles nous sommes en grève pour se reposer et non pas pour protester contre la réforme du statut unifié».

Et d’ajouter : «Nous sommes en pleines vacances scolaires. Pourtant, nous sommes descendus dans la rue pour contester ces accusations et exprimer, par la même occasion, notre refus du statut unifié des enseignants».

Rappelons que le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avait annoncé qu’il a été décidé de geler le statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale, suite à la réunion avec les représentants des syndicats de l’enseignement, signataires de l’accord du 14 janvier 2023. Malgré cette décision, les enseignants ont refusé de suspendre leur grève.

H.M.