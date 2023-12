Chambre des conseillers: des plénières mercredi pour examiner et voter le PLF-2024

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des Conseillers tiendra mercredi des séances plénières, consacrées à l’examen et au vote du Projet de Loi de Finances (PLF) n°55.23 au titre de l’exercice budgétaire 2024.

Une première séance plénière, qui se tiendra à 10h, sera consacrée à la présentation du rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement économique, ainsi qu’à la discussion générale des groupes et groupements parlementaires et des membres non affiliés de la Chambre et à la réponse du gouvernement, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Une deuxième séance plénière aura lieu à 16h pour voter la première partie du PLF, suivie de l’examen de la 2ème partie du projet de loi par la Commission des Finances et du vote des projets de budgets sectoriels devant les Commissions permanentes, fait savoir la même source.

La Chambre des Conseillers tiendra une troisième séance plénière consacrée à la discussion des projets de budgets sectoriels, à la présentation de la réponse du gouvernement, au vote de la deuxième partie, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi organique n°130.13 relative à la Loi de Finances, puis au vote sur l’ensemble du PLF et à l’explication du vote.