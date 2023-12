Enseignement : les grèves se poursuivent cette semaine

La Coordination Nationale du Secteur de l’Enseignement a appelé les femmes et les hommes du secteur (actifs et retraités), à tenir une grève nationale les mardi, mercredi, jeudi et vendredi 5, 6, 7 et 8 décembre. Des marches de protestation sont attendues mercredi prochain dans trois pôles (Marrakech, Tanger et Fès).

Dans un communiqué parvenu à Le Site info, la coordination a également appelé les travailleurs éducatifs à résister jusqu’à ce que toutes les revendications « justes et légitimes » des travailleurs éducatifs soient obtenus.

La Coordination Nationale a exprimé sa condamnation des solutions disparates proposées par le ministère concernant le soutien éducatif pendant les vacances intérimaires et l’ouverture des établissements d’enseignement à des personnes étrangères au corps éducatif, tenant le ministère pleinement responsable de la démarche illégale de soutien.