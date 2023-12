ONCF : plus de 39 millions de passagers à fin septembre 2023

Par LeSiteinfo avec MAP

L’activité voyageurs de l’Office national des chemins de fer (ONCF) a confirmé sa croissance durant les neuf premiers mois de 2023, avec plus de 39 millions de passagers.

Cette activité a ainsi généré un chiffre d’affaires (CA) de près de 2 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 15% comparativement à fin septembre 2022, précise l’Office dans un communiqué.

En revanche, le CA de l’activité marchandises a reculé à 1,04 MMDH, sous l’effet d’un repli conjoncturel des volumes de transport des phosphates, relève la même source.

Concernant l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), il a dépassé 1 MMDH, reflétant l’excellente performance de l’ONCF en tant qu’opérateur ferroviaire.

L’endettement net a, quant à lui, baissé de 1,3% à 44,7 MMDH à fin septembre dernier, confirmant la maîtrise de la trajectoire d’endettement de l’Office.

L’ONCF fait également état de l’avancement des études relatives aux projets d’extension du réseau avec l’objectif de déploiement d’une nouvelle offre de mobilité renforcée en phase notamment avec l’organisation de la future Coupe du Monde 2030.

D’après la même source, un appel d’offres a été lancé en novembre 2023 pour l’acquisition de 168 trains, destinés au renouvellement du parc existant et à l’accompagnement des projets de développement, avec un objectif d’intégration locale et de développement d’un écosystème ferroviaire national.