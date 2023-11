Agro-industrie : une nouvelle génération de défis

Face à des défis de taille, l’industrie agroalimentaire se trouve à un tournant crucial, nécessitant une adaptation rapide. Il est préconisé une révision profonde de l’approche des acteurs agro-industriels, basée sur la digitalisation, l’innovation et la décarbonation.

Situé à la croisée de l’agriculture et de l’industrie, le secteur agroalimentaire représente un moteur essentiel pour la croissance du pays. Son impact, tant sur la vie rurale que sur la stabilité économique nationale, en fait un acteur stratégique pour la sécurité alimentaire et la régulation de la balance commerciale. L’agro-industrie fait désormais face à des défis certes, mais peut profiter d’une multitude d’opportunités.

Selon un rapport de l’Institut marocain de l’intelligence stratégique (IMIS), réalisé par Ahmed Azirar, économiste, coordinateur de recherches à l’IMIS, Aicha Kortbi, consultante en agro-industrie, et Ahlam Mohammadi, professeure à l’UEMF, sur la thématique «Industrie agroalimentaire, le Maroc futur champion régional ?», le secteur se trouve face à des défis importants, tels que la modernisation des méthodes de production et de distribution des différentes filières, ainsi que la valorisation de davantage de ressources agricoles. «Le secteur agroalimentaire au Maroc est au cœur des enjeux économiques du pays. Sa vitalité impacte non seulement la vie rurale, mais contribue également de manière significative à la stabilité économique nationale», est-il souligné dans ce sens.

Objectif : réduire la dépendance externe

En dépit de sa vocation agricole, le Maroc reste un importateur net de produits alimentaires, exposant ainsi l’économie nationale aux fluctuations des marchés mondiaux. La crise de la covid-19 a mis en lumière cette dépendance, accentuée par des conflits géopolitiques tels que celui opposant la Russie à l’Ukraine, entraînant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ceci dans un contexte où le secteur dispose d’opportunités certaines en matière d’équipements, de développement de la recherche et de l’innovation, d’accès à des matières premières de qualité et de formations aux méthodes et techniques les plus performantes. Un autre défi de plus en plus prégnant, le changement climatique, qui se manifeste au Maroc par une sécheresse et un stress hydrique persistants, s’ajoute aux problèmes existants.

La saison agricole 2021-2022, marquée par des résultats médiocres, met en évidence la vulnérabilité des modèles de production. Les perturbations logistiques soulignent les tensions sur l’approvisionnement en denrées alimentaires et en matières premières.

«La gestion durable, la diversification industrielle, la meilleure valorisation et la maîtrise des marchés constituent, dans ce cadre, le seul moyen de réduire l’impact de cette dépendance au marché international», estiment les experts.

Les solutions pour une nouvelle émergence

Les entretiens des rédacteurs du rapport de l’IMIS, avec les acteurs du secteur, soulignent la nécessité d’une stratégie intégrée pour traiter les effets de la crise et relancer l’industrie. Il est préconisé dans ce sens une révision profonde de l’approche des acteurs agro-industriels, mettant en avant la digitalisation, l’innovation et la décarbonation comme des leviers essentiels pour surmonter les défis et assurer une nouvelle émergence du secteur. La relance des marchés et la restructuration de l’industrie se concentrent sur trois axes.

Pour les filières exportatrices, la diversification vers des produits plus demandés sur de nouveaux marchés est préconisée. Concernant les produits intermédiaires dépendant des importations, la réduction des coûts, par la diminution des taxes et la flexibilisation des régulations, est essentielle. Pour les filières orientées vers le marché intérieur, la recommandation est de réduire les prix, renforcer la protection contre les importations, diversifier les produits et promouvoir le produit local.

L’importance de la digitalisation et de l’innovation

La digitalisation est perçue comme un outil majeur d’amélioration de la performance industrielle, particulièrement dans un contexte où la diversification et la conquête de nouveaux marchés sont pressantes. Tant les grandes entreprises que les agriculteurs doivent acquérir les connaissances nécessaires pour accéder à l’innovation technologique, aux marchés et aux ressources financières.

En outre, dans un contexte mondial en mutation, la décarbonation de la production industrielle se révèle incontournable. La nouvelle stratégie industrielle du Maroc aspire à positionner le pays comme une base industrielle décarbonée et circulaire, tirant parti de ses énergies renouvelables pour ancrer une industrie propre. Le rapport rappelle que la crise de la covid-19 souligne l’importance cruciale de la maîtrise de la data et du déploiement d’un marketing intelligent.

La convergence de la digitalisation, de l’innovation et de la décarbonation ouvre une nouvelle ère pour l’industrie agroalimentaire marocaine. En surmontant ces défis, le secteur peut non seulement assurer sa durabilité économique, sociale et écologique, mais également jouer un rôle central dans la croissance du «Made in Morocco» sur la scène mondiale. La transformation structurelle du secteur apparaît comme une nécessité pour répondre aux enjeux actuels et préparer l’avenir.

Maryam Ouazani & Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO