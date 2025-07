Agro-industrie : favoriser l’émergence d’acteurs locaux

La montée en puissance de l’agriculture africaine passe nécessairement par l’émergence d’acteurs locaux, indispensables pour renforcer la production sur le plan continent.

L’Organisation panafricaine des agriculteurs (Pan African Farmers’ Organization, PAFO) et la Banque africaine de développement renforcent leur collaboration pour améliorer le soutien aux petits exploitants agricoles en Afrique. Une délégation conduite par le président de la PAFO, Ibrahima Coulibaly, était récemment au siège de la Banque pour faire progresser la mise en œuvre du protocole d’accord signé en octobre 2023.

Martin Fregene, directeur du Département de l’agriculture et de l’agro-industrie, a réaffirmé l’engagement de la Banque en faveur de ce partenariat, soulignant ses investissements dans l’agriculture, qui ont profité à plus de 14 millions de producteurs grâce à des initiatives qui fournissent des intrants et améliorent l’accès aux marchés.

Il a reconnu que des défis persistent dans le secteur et a accueilli favorablement les idées des organisations de la société civile comme la PAFO pour renforcer l’impact de la Banque. «À travers ce partenariat, nous nous engageons à aider les agriculteurs, en particulier les femmes et les jeunes, à obtenir le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour réussir», fait-il savoir.

Les problèmes

Le président de la PAFO a présenté la mission et les priorités stratégiques de la PAFO, visant à autonomiser les petits exploitants agricoles et à défendre leurs droits, soulignant la nécessité d’un soutien stratégique accru de la Banque pour relever les défis de l’agriculture, qui a le potentiel de résoudre 80% des problèmes du continent.

La réunion a abouti à la planification de l’organisation conjointe d’une conférence de haut niveau sur le financement des petits exploitants agricoles au cours du deuxième trimestre 2025. Cet événement rassemblera les parties prenantes pour discuter des besoins financiers des petits exploitants agricoles et explorer des solutions durables pour améliorer leurs moyens de subsistance.

En outre, les deux parties ont convenu d’élaborer un plan d’action global axé sur le renforcement des capacités, l’intégration des technologies et l’accès au financement, en particulier pour les agricultrices et les jeunes agriculteurs.

Une nouvelle politique ?

«La stratégie “Nourrir l’Afrique” de la Banque est une étape importante vers la transformation du secteur agricole africain, et nous sommes ravis de travailler avec la Banque pour aider à façonner cette vision. À travers ce partenariat, nous nous engageons à aider les agriculteurs, en particulier les femmes et les jeunes, à obtenir le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour réussir», a déclaré Ibrahima Coulibaly.

Ce partenariat s’aligne sur les priorités opérationnelles de la Banque, les «High 5», en particulier la priorité «Nourrir l’Afrique», et s’appuie sur son engagement à favoriser la collaboration avec les organisations de la société civile. La Banque reconnaît le rôle crucial de ces organisations dans la promotion du développement durable.

L’Africa Food Show 2025 à Abidjan

«Accélérer la croissance du secteur agroalimentaire en Afrique», c’est sous ce thème que se tient, en août prochain, l’Africa Food Show, à Abidjan. Plusieurs acteurs clés du secteur agricole et de l’agroalimentaire africain et mondial y sont attendus. Des participants marocains sont également prévus, dans l’objectif de mieux renforcer le secteur agricole africain, et surtout, de contribuer à l’ambition de transformation de cette agriculture, pour la rendre plus productive.

Ce qui sera un pas important dans l’atteinte de l’objectif majeur de sécurité et de souveraineté alimentaire dans le continent. Ce rendez-vous est prévu du 13 au 15 août prochain à Abidjan, dans un pays où, il faut le rappeler, l’agriculture pèse pour 24% du PIB, et qui est le premier pays exportateur de cacao dans le monde.

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO