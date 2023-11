Marrakech: le FIFM sous haute surveillance (VIDEO)

Un important dispositif sécuritaire a été mis en place à Marrakech à l’occasion de la 20ème édition du Festival international du film (FIFM), qui se tient du 24 novembre au 2 décembre.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, de centaines de policiers ont été déployés aux alentours du palais des Congrès, où a lieu le festival, afin d’encadrer cet évènement mondialement connu.

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, le FIFM se veut, pour rappel, un lieu d’expression et de découverte pour des cinéastes de renom venant de plusieurs pays, afin de présenter et de faire découvrir leurs œuvres cinématographiques, dans un environnement d’échange, de partage et d’enrichissement culturel et artistique.

Organisée du 24 novembre courant au 02 décembre prochain, la 20ème édition du FIFM fait la part belle au cinéma national avec la présentation cette année d’une sélection de cinq films marocains dans le cadre de la catégorie « Panorama ».

H.M.